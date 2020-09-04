СБУ провела обшуки на Галицькій митниці

На Галицьку митницю напередодні приходили з обшуками представники Служби безпеки України. Держмитслужба причиною вказала підозри щодо хабарництва одного з працівників.

Третього вересня представниками Служби безпеки України проводились обшуки та інші слідчі дії на Галицькій митниці Держмитслужби, зокрема, в приміщеннях митного поста “Городок”.

На початку року, керівництво Галицькоі митниці звернулось до правоохоронців із заявою щодо можливого зловживання службовим становищем та порушення закону працівником митного поста, проявом чого було сприяння в заниженні розміру митних платежів при митному оформленні авто з метою особистої наживи.

Наразі слідчі дії тривають, очевидно, що працівнику буде оголошено повідомлення про підозру. Після завершення бюрократичної процедури, працівник митниці буде звільнений з лав Держмитслужби та нестиме покарання, визначене чинним законодавством.

“Державна митна служба не толеруватиме хабарництво і, при виявленні подібних випадків, й надалі всіляко сприятиме прозорому розслідуванню та очищенню Митниці від корупціонерів”, – коментують у ДМС. // Діло