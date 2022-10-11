СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана

Архієрея звинувачують у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Служба безпеки України проводить обшуки у митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана УПЦ, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці Росії. Про проведення обшуків LB.ua підтвердили у Службі безпеки.

“Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)”, – повідомили в СБУ.

За інформацією LB.ua, в поле зору СБУ владика потрапив через публікацію матеріалів з закликом до міжконфесійної ворожнечі. Крім того, йому інкримінують звинувачення за ст. 111 Кримінального кодексу України (“державна зрада”) та 111-1 (“колабораційна діяльність”).

LB.ua намагається отримати коментар від представників УПЦ.

Нагадаємо, щонайменше три архиєреї УПЦ перейшли на сторону окупантів та взяли участь у помпезному проголошенні окупації частини українських територій у кремлівській залі – митрополит Луганський митрополит та Алчевський Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ, та настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні архимандрит Алексій (Федоров). Усі, за даними з відкритих джерел, відзначилися співпрацею з окупантами. // LB.ua