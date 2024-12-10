Корупція держмасштабу: «МCЕКіня» Крупа під час війни отримала грамоту від Стефанчука та подяку від Шмигаля

Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий професіоналізм.

Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа під час війни отримала грамоту від спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та подяку від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля за високий професіоналізм. Про це свідчать судові матеріали, які є у розпорядженні Українських новин.

В матеріалах суду йдеться про те, що Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий професіоналізм від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоровʼя України, а також позитивні характеристики як депутат Хмельницької обласної ради та як головний лікар КЗ ОЗ «Хмельницький обласний центр МСЕ».

«Вона нагороджена грамотою Голови Верховної Ради України від 15.11.2022, почесною грамотою Міністерства охорони здоровʼя України від 16.06.2022, почесною грамотою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021, подякою Премʼєр-міністра України», – йдеться в судових матеріалах.

На думку суду, ці відзнаки підтверджують авторитет підозрюваної.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. // Главком