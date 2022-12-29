У Рівненському районі затримали зловмисника за смертельне побиття сусіда

В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 42-річний житель села Кам’янка колишнього Березнівського району, який наніс умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, 45-річному односельцю. За скоєне йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Близько 17:30 вчора, 28 грудня, 23-річний житель села Кам’янка повідомив до поліції, що виявив свого дядька без ознак життя за місцем його проживання.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 (м. Березне). Поліцейські встановили, що 26 грудня до 57-річного місцевого жителя прийшли 42-ох та 45-ти річні сусіди. Чоловіки вживали алкогольні напої та грали в карти. Близько 15 години між «гостями» виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Під час сутички 42-річний наніс не менше двох ударів дерев’яним поліном по голові 45-річному. Потому бійка припинилася, а чоловіки розійшлися по домівках.

Відповідно до лікарського свідоцтва смерть 45-річного жителя Кам’янки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, перелому кісток черепа та крововиливу в мозок.

Слідчі затримали 42-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Відомо, що це вже не перший конфлікт між чоловіками.

Відділ комунікації поліції Рівненської області