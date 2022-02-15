На Вінниччині нетверезий водій травмував трирічного хлопчика

14 лютого в смт Дашів Гайсинського району водій автомобіля «ВАЗ» допустив наїзд на малолітню дитину. У результаті автопригоди дитина потрапила до лікарні. Поліція розпочато кримінальне провадження.

Аварія сталась близько 9:00 год на вулиці Соборній. За кермом транспортного засобу перебував 28-річний місцевий житель.

За попередньою інформацією слідства, 36-річний місцевий мешканець вів свого сина до садочка, рухаючись узбіччям вулиці. В цей час легковик допустив наїзд на дитину.

У результаті аварії 3-річний хлопчик з травмами госпіталізований до Вінницької обласної дитячої лікарні.

Освідування на стан сп’яніння зафіксувало 1,27 проміле алкоголю в організмі водія.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Відділ комунікації поліції Вінницької області