СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді

Служба безпеки України проводить обшуки у приміщенні міськради Ужгорода.

Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.

Обшуки вже провели у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП «Архітектурно-планувальне бюро» Даніелли Геворкян.

Правоохоронці розслідують справу про вимагання 15 тисяч доларів посадовцями міськради від підприємця за рішення щодо дозвільних документів на будівництво під комерцію з паркомісцями.

Співрозмовник hromadske повідомив, що одній людині вже оголосили підозру — це працівниця комунального підприємства, яку називають посередницею у схемі. Їй висунули підозру за статтями Кримінального кодексу України «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди» та «шахрайство».