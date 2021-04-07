СБУ расследует создание в Хмельницком фейкового «горсовета», который сотрудничал с Шарием
Служба безопасности Украины (СБУ) расследует создание в Хмельницком фейкового «городского совета». В ходе следствия установили, что псевдодепутаты выполняли задачи из России.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
У «депутатов» незаконно созданной «Хмельницкого городского совета» проведен ряд обысков. Следствие установило, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.
Следователи проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержения конституционного строя.
Во время обысков у представителей незаконно созданных «органов местного самоуправления и государственной власти «Республики Украина» и «территориальной общины города Хмельницкий» правоохранители обнаружили:
- уставы фейковых псевдообразований;
- печати и бланки;
- протоколы заседаний;
- распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов;
- агитационные материалы
Также изъято карты платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.
Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
РБК-Украина писало, что 16 февраля Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. После того, как он дважды не появился на допрос в СБУ, его объявили в розыск.
Напомним, Министерство юстиции подало иск о запрете «Партии Шария», основываясь на нарушения в деятельности партии, выявленных правоохранителями. // РБК-Украина