СБУ розпочала кримінальне провадження проти проросійського інтернет-агітатора

Пропагандиста викрили у Києві кіберфахівці Служби безпеки України. Він за завданням російських кураторів поширював матеріали для загострення суспільної ситуації в Україні.

Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації «Регіональний громадський рух русофілів «ПАРУС», яка координується з РФ.

Агітатор активізувався напередодні місцевих виборів. З одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших «від імені українських правих» – нацистську.

Кіберфахівці СБУ також зафіксували, що зловмисник активно коментував у вигідному для своїх замовників розрізі резонансне рішення Конституційного суду України.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, на яких працював пропагандист.

Служба безпеки України