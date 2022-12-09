СБУ та НАБУ викрили спробу підкупу керівника Держлікслужби

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Слідство встановило, що іноземець пропонував українському посадовцю кошти, аби той надав дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону.

Особу викрили та затримали «на гарячому» під час спроби передачі неправомірної вигоди у $10 тис. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року за заявою керівника Держлікслужби.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України