СБУ та ОГП повідомили про заочну підозру сину «сірого кардинала» кремля Патрушева

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на Дмитра Патрушева – заступника голови уряду рф, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця рашисти вивезли до країни-агресора понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.

Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував «тіньовим флотом» рф до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару.

Нагадаємо, що Дмитро Патрушев є сином «сірого кардинала» кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку фсб, а потім раду безпеки рф і зараз обіймає посаду помічника путіна.

За наявними даними, саме Патрушев-«старший» пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства росії і згодом – заступника голови російського уряду.

Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Служба безпеки України