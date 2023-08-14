Уродженка Чернігівщини ошукала рідних військовополоненого майже на ₴150 тис.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру жінці, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами родичів військовополоненого, який перебуває в полоні окупантів.

Згідно з матеріалами слідства, 34-річна уродженка Чернігівської області, представляючись співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка. Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.

Потерпіла, будучи введеною в оману, упродовж травня-червня 2023 року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв’язок та витратила гроші на власні потреби.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку, вироком суду засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).

Досудове розслідування здійснюється Шевченківським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура