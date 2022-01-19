У Львові обікрали апеляційний господарський суд

У Львові вночі грабіжник розбив вікно, пробрався до будівлі Західного апеляційного господарського суду та викрав гроші із сейфу.

Про це в оперативному зведенні повідомила пресслужба Нацполіції.

«Вночі 18 січня у місті Львів невідомий шляхом пошкодження вікна проникнув до одного із службових кабінетів Західного апеляційного господарського суду та викрав із сейфу гроші (сума з’ясовується)», — сказано в повідомленні.

Правоохоронці додали, що зараз за цим фактом проводиться перевірка. // Слово і Діло