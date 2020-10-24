СБУ викрила бандформування, до якого входили колишні та нинішні правоохоронці
Співробітники Служба безпеки України викрили майже 100 учасників злочинного угруповання. Крім правоохоронців, в нього входили представники кримінального середовища та охоронних фірм.
Вони «спеціалізувалися» на незаконному стеженні за громадянами, рейдерських захопленнях, шантажі підприємців, а також збували зброю, вибухівку і наркотики. Крім того, готували провокації напередодні проведення місцевих виборів у Донецькій області.
Зловмисники діяли під прикриттям так званої «охоронно-детективної компанії».
Для своєї діяльності вони використовували спецзасоби для негласного отримання інформації одного з правоохоронних органів.
Для знешкодження банди було одночасно проведено 45 обшуків на території столичного регіону, а також у Харкові, Житомирі та Хмельницькому.
Наразі чотирьом організаторам готується повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.