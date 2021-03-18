СБУ викрила посадовців, які продавали секретну інформацію силових відомств
Кіберфахівці Служби безпеки України блокували схему несанкціонованого втручання у бази даних правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів угруповання – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом.
Оперативники спецслужби задокументували, що учасники міжрегіональної групи систематично «знімали» інформацію з баз даних підрозділів МВС, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб. Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники реалізовували замовникам.
СБ України задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних та контролюючих структур.
Було проведено 6 обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях. Під час слідчих дій вилучено:
- ноутбуки;
- банківські картки;
- роздруківки незаконних витягів з баз даних;
- та інші носії доказів протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.
Встановлюються всі особи, причетні до організації незаконної схеми.
Викриття зловмисників проводилось співробітниками Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР з дислокацією в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.