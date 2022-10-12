СБУ викрила «кремлепатріархатного» митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ

Вочевидь, йдеться про митрополита Іонафана, в якого СБУ вчора проводила обшуки.

Служба безпеки викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Про це повідомляється у пресслужбі СБУ.

“В рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці, слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії РФ”, – зазначили у Службі безпеці.

Там повідомили, що митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. А ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника.

Під час обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу, інші речові докази, які направлено на експертизу.

“У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру”, – зазначили в СБУ.

Викриття та документування незаконних дій проводилося співробітниками Управління СБУ у Вінницькій області спільно із слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, вочевидь, йдеться про митрополита Трускавецького і Брацлавського Іонафана УПЦ, в якого СБУ вчора проводила обшуки. // LB.ua