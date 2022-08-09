СБУ викрила «крота» спецслужб рф у харківському управлінні Служби безпеки

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії.

Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про зс рф, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані рф використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.

За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником фсб, який сам вийшов на нього.

В обмін за співпрацю ворог надав «кроту» гарантії безпеки для нього і його родини, якби рф вдалося захопити регіон.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника «на гарячому» – після того, як він попросив представника спецслужб рф завдати удару по об’єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

«Як би не намагалась рф плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні – це стало одним із головних пріоритетів Служби. Адже ефективна робота із виявлення ворожих агентів та колаборантів не лише дозволяє врятувати сотні й тисячі життів, але й загалом наближує нашу перемогу. І очищення СБУ – один із важливих напрямків такої діяльності. Усіх зрадників чекає сурове покарання!» – підкреслив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України