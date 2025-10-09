СБУ викрила на Буковині попа УПЦ (МП) – організатора незаконного перетину кордону
СБУ та прокуратура викрили священника УПЦ (МП) на організації схеми втечі закордон військовозобов’язаних чоловіків за €13 тис.
Правоохоронні органи Чернівецької області викрили та затримали священнослужителя УПЦ (МП), який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Цей випадок став частиною системної роботи з протидії злочинам, інкримінованим представникам УПЦ (МП), які включають держзраду, глорифікацію агресії та пособництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.
Священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за €13 тис з особи. Спільник забезпечував транспортний супровід «клієнтів» з Тернопільської до Чернівецької області, де мала відбутися передача коштів. Організаторів затримали у Чернівцях під час отримання €26 тис.
Затримання на Буковині вписується у ширший контекст системного розслідування правоохоронними органами діяльності окремих представників УПЦ (МП) упродовж 2025 року.
За 2025 рік було повідомлено про підозру 12 особам та скеровано до суду 13 обвинувальних актів. Серед винесених вироків – 11 років позбавлення волі за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).