СБУ заблокувала багатомільйонну схему незаконного відшкодування ПДВ

Служба безпеки України викрила міжрегіональне угруповання, яке організувало протиправний механізм відшкодування з бюджету податку на додану вартість (ПДВ).

Оборудка дозволила ділкам отримати відшкодування з державного бюджету штучно створеного ПДВ на понад 8 млн грн.

Слідчі органів безпеки встановили, що налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній. В оборудці було задіяно 3 «фірми-прокладки», зареєстровані у різних регіонах. Через фіктивні безтоварні операції продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, що входить до одного з найбільших агрохолдингів України.

Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію.

Під час обшуків в офісах у різних регіонах України правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампу виробника м’ясної продукції, чорну бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми.

Заходи із викриття фінансових зловживань проводилися під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

СБУ