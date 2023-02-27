Буковинця судитимуть за вимагання $6 000 за нерозголошення відомостей приватного життя жінки

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, чоловік шантажував молоду жінку, з якою певний час мав романтичні стосунки, розголошенням відомостей з її приватного життя. За конфіденційність він вимагав 6000 доларів США.

Громадянина затримали правоохоронці після одержання ним від потерпілої чергової частини обумовленої суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура