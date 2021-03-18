СБУ заблокувала масштабну схему заволодіння коштами громадян ЄС

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність нелегальних «call-центрів». Видаючи себе за «відомі брокерські компанії», зловмисники виманювали у громадян ЄС та СНД гроші – щоб «клієнти заробили на біржі».

За даними спецслужби, група українців та громадян іноземних держав організували у Києві протиправну схему. Вони, перебуваючи в Україні, координували діяльність транскордонного шахрайського механізму.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники телефонували громадянам ЄС та СНД від імені «відомих» брокерських компаній і пропонували заробити на торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою. Ділки «гарантували» клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання значної суми грошей, привласнювали кошти і блокували вкладника.

Також учасники угруповання, використовуючи контактні бази осіб, щодо яких раніше вели аналогічні шахрайські дії, пропонували вкладникам за «комісію» повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, ділки відразу переривали зв’язок з клієнтом.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів та учасників угруповання і розташування «call-центрів». У ході слідчих дій вилучено:

понад 2 млн грн отриманих злочинним шляхом,

серверне обладнання,

флеш-носії,

документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх організаторів оборудки.

Операція проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в економічній сфері СБ України.

СБУ