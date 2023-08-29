У Черкасах припинено незаконну діяльність «реабілітаційного центру», де примусово утримували людей

Нацполіція викрила злочинну групу, яка під виглядом центру реабілітації утримувала осіб з алкогольною, наркотичною чи ігровою залежністю проти їх волі. Фігурантам уже оголошено про підозру.

Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили п’ятьох мешканців Черкащини, які без дозвільних документів та відповідних ліцензій організували роботу приватного реабілітаційного центру для людей із наркотичною, алкогольною чи ігровою залежністю.

Зловмисники приймали замовлення на примусове “лікування” залежних осіб та проти їх волі поміщали до закладу, де утримували їх в умовах жорсткої ізоляції.

Так званий реабілітаційний центр суворого режиму зі «спартанськими» умовами проживання розташовувався у приватному секторі одного з районів Черкас. У закладі для залежних пацієнтів діяли жорсткі правила поведінки – їм забороняли покидати територію, самостійно пересуватися, користуватися мобільними телефонами, а зустрічатися з рідними вони могли лише під контролем наглядачів центру.

Крім цього, встановлено, що жодних документів на проведення такої діяльності та спеціалізованого персоналу у закладі не було. За «лікування» залежності родичі щомісяця сплачували 10 000 -12 000 гривень за одну особу.

За матеріалами ДВБ Нацполіції слідчі поліції Черкас внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем розташування закладу та проживання фігурантів. Під час заходів виявили і вилучили документи утриманих осіб, комп’ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію, гроші, прострочені медичні препарати.

За результатами отриманих доказів п’ятьом учасникам групи слідчі черкаської поліції оголосили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України