СБУ заблокувала на Прикарпатті масштабний канал контрабанди лісу
Служба безпеки України заблокувала на Прикарпатті незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за межі митної території України з використанням фіктивних документів. За попередніми даними, від початку року зловмисникам вдалося переправити за кордон на понад 2 млн гривень лісу та лісоматеріалів.
Оперативники спецслужби встановили, що до протиправного механізму причетний підприємець з Івано-Франківської області. Чоловік, попри легальний бізнес, налагодив ще і механізм експорту до кількох країн нелегально вирубаної на території області деревини.
Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їх повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон.
Під час огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам.
Управління СБ України в Івано-Франківській областіTweet