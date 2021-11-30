СБУ заблокувала на Прикарпатті масштабний канал контрабанди лісу

Служба безпеки України заблокувала на Прикарпатті незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за межі митної території України з використанням фіктивних документів. За попередніми даними, від початку року зловмисникам вдалося переправити за кордон на понад 2 млн гривень лісу та лісоматеріалів.

Оперативники спецслужби встановили, що до протиправного механізму причетний підприємець з Івано-Франківської області. Чоловік, попри легальний бізнес, налагодив ще і механізм експорту до кількох країн нелегально вирубаної на території області деревини.

Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їх повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон.

Під час огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам.

У ході обшуків, проведених у приміщеннях деревообробних цехів, що належать підприємцю, та за місцем його фактичного мешкання вилучено: деревину без підтверджуючих документів щодо її законного походження; чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції; банківські картки, які використовувалися для розрахунків з партнерами.

СБУ ініціювала проведення експертиз для встановлення збитків, нанесених державі.

Наразі планується повідомлення ділку про підозру за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Івано-Франківській області