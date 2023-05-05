Довічне позбавлення волі за вбивство пенсіонера загрожує жителю Сумщини, який намагався приховати злочин

За клопотанням слідчого та прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури рішенням суду 3 травня 2023 року 44-річному підозрюваному у вбивстві пенсіонера обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 26 квітня 2023 року в смт Краснопілля Сумського району. До пенсіонера зайшов у гості односелець. Скориставшись моментом, він хотів викрасти банківську картку господаря, однак той помітив це і намагався вигнати непроханого гостя з будинку. Розлючений чоловік спочатку декілька разів ударив потерпілого, а потім задушив мотузкою, що попалась під руку. Тіло 85-річного пенсіонера чоловік закопав за 200 м від його будинку поблизу болота.

Лише 1 травня 2023 року, після того, як родичі повідомили про зникнення пенсіонера, співробітники поліції встановили обставини події, виявили тіло потерпілого та затримали підозрюваного у вбивстві. За цей час він зняв з картки загиблого 75 тис. грн.

Дії підозрюваного, який до цього вже мав багате кримінальне минуле, кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, документів) та п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення) КК України. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура