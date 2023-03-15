СБУ задокументувала діяльність ще двох колаборанток-псевдопосадовиць на Луганщині

У межах системних заходів щодо документування діяльності колаборантів на тимчасово захопленій ворогом території Луганської області СБУ викрила ще двох окупаційних чиновниць.

Вони добровільно працюють у незаконно створених рашистами «адміністраціях» на керівних посадах.

Одна правопорушниця за дорученням окупантів очолює в «адміністрації Троїцького району лнр» відділ «культури, молоді та спорту». До російсько-української війни вона працювала у відділі культури Троїцької селищної ради. Але – економістом і займалася закупівлями.

Друга пособниця окупантів призначена на посаду начальника відділу у справах сім’ї та дітей адміністрації Марківського району лнр». Відповідної фахової підготовки вона також не має. Але з 2014 року мешкала в окупованому Луганську і встигла обзавестися корисними зв’язками, завдяки яким і отримала керівний «портфель».

Наразі обидві чиновниці впроваджують на ввірених ділянках окупаційну політику та рашистську ідеологію.

Вони відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Правопорушницям уже повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 15 років та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк