У Прилуках встановили особу неповнолітньої, яка виконувала пісні російською мовою на Алеї пам’яті загиблих Героїв

Інформацію про подію правоохоронці виявили в соціальних мережах. Поліцейські негайно відреагували на відео, на якому дівчина виконує пісню російською мовою та знімає себе на фоні банерів із портретами загиблих захисників України в Прилуках.

Поліцейські оперативно встановили, що це 15-річна місцева мешканка.

Співробітники ювенальної превенції провели з дівчиною та її батьками профілактичні бесіди. На матір неповнолітньої поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Дівчина визнала помилковість своїх дій та запевнила, що більше не вчинятиме подібного.

Поліція закликає батьків уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей і контролювати контент, який вони публікують у інтернеті.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області