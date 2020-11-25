СБУ задокументувала систематичне отримання хабарів керівником підрозділу «Укрзалізниці»

Служба безпеки України викрила керівника одного з підрозділів «Київської дистанції електропостачання» АТ «Укрзалізниця» на систематичному отриманні хабарів.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з комерсантів за безперешкодне приєднання та підключення їх електроустановок до мереж Укрзалізниці.

У межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем 100 тисяч гривень від одного з підприємців. Наразі перевіряється інформація щодо отримання зловмисниками хабарів від десятків суб’єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ Укрзалізниці.

Фігуранта затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7.

СБУ