Непорозуміння між дядьком і племінником завершилось вбивством

Днями слідчі Коростенського райуправління оголосили 32-річному жителю райцентру про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Чоловікові може загрожувати тривале ув’язнення.

Як з’ясували поліцейські, конфлікт між родичами стався вранці 4 лютого на сходинковому майданчику багатоквартирного будинку у Коростені. Його причина – зловживання дядька алкоголем.

У розпалі суперечки та під впливом негативних емоцій племінник завдав кількох ударів опонентові. Через кілька годин потому чоловікові стало зле. Працівники екстреної медичної допомоги, яких викликали родичі, не змогли врятувати його життя.

За висновком лікарського свідоцтва, отримані ушкодження призвели до смерті 50-річного чоловіка.

Відтак подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області