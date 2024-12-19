СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику Служби безпеки пропонували $1 млн. хабаря

Служба безпеки запобігла замовному вбивству ключового свідка у справі про хабар офіцеру Головного слідчого управління СБУ. Нагадаємо, що навесні 2024 року група рейдерів запропонувала українському спецслужбісту 1 млн доларів США.

Намагаючись підкупити посадовця, ділки сподівалися на його допомогу у рейдерському захопленні видобувної компанії на Вінниччині.

Про отриману «пропозицію» полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву, після чого фігурантів затримали.

Утім, перебуваючи у слідчому ізоляторі, організатор злочинної групи спланував вбивство головного свідка у цій справі. У такий спосіб він намагався уникнути покарання в суді.

Для вчинення злочину фігурант розпочав підшукувати кілера. Для цього він звернувся по допомогу до арештованих кримінальників, які перебували разом з ним в СІЗО і мали відповідні зв’язки на волі.

Одночасно рейдер пообіцяв надати потенційному виконавцю вбивства всю персональну інформацію про свідка, зокрема, адресу його проживання та маршрути руху.

Після вчинення злочину замовник гарантував заплатити кілеру 50 тис. доларів США.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани фігуранта, задокументували його незаконну діяльність і заблокували її на етапі підготовки до замовного вбивства.

Наразі за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора рейдеру повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (підготовка до вчинення замовного вбивства).

Нагадаємо, що раніше його дії було кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За новими фактами зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України