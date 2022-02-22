СБУ затримала 9 осіб і вилучила арсенал зброї у ході контрдиверсійних навчань поблизу кордону з РФ

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СБУ продовжує масштабні контрдиверсійні навчання, щоб відпрацювати дії щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об’єктів.

Лише за декілька днів такої роботи:

Бывший подполковник СБУ раскрыл подробности своих показаний в ЕСПЧ: Украина: Бывший СССР: Lenta.ru

  • із незаконного обігу вилучено понад 1 кг вибухівки, 2 вибухові пристрої, 10 одиниць стрілецької зброї та боєприпаси
  • затримано 9 осіб, які перебували у загальнодержавному розшуку за вчинення тяжких злочинів
  • за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну 12 іноземцям, причетним до підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни
  • 150 особам відмовлено у пропуску через держкордон

За викритими фактами протиправної діяльності зареєстровано понад 170 кримінальних проваджень.

Служба безпеки України 

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