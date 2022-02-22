СБУ затримала 9 осіб і вилучила арсенал зброї у ході контрдиверсійних навчань поблизу кордону з РФ
СБУ продовжує масштабні контрдиверсійні навчання, щоб відпрацювати дії щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об’єктів.
Лише за декілька днів такої роботи:
- із незаконного обігу вилучено понад 1 кг вибухівки, 2 вибухові пристрої, 10 одиниць стрілецької зброї та боєприпаси
- затримано 9 осіб, які перебували у загальнодержавному розшуку за вчинення тяжких злочинів
- за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну 12 іноземцям, причетним до підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни
- 150 особам відмовлено у пропуску через держкордон
За викритими фактами протиправної діяльності зареєстровано понад 170 кримінальних проваджень.Tweet