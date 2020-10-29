СБУ затримала у Миколаєві організатора транснаціонального наркоугруповання (відео)

Служба безпеки України затримала організатора та активного учасника транснаціонального злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді та збуті великих партій важких наркотиків.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили кілька мешканців з різних регіонів України і громадян однієї з країн ЄС. Зловмисники займалися контрабандою кокаїну в Україну для продажу через розгалужену мережу наркодилерів. У зворотному напрямку, своїм зарубіжним спільникам, фігуранти переправляли канабіс для збуту у деяких європейських країнах.

Співробітники СБУ затримали активного учасника угруповання на пункті пропуску «Ягодин» Волинської області на спробі контрабанди за кордон майже 10 кілограмів марихуани. Наркотик було приховано у спеціально обладнаній схованці позашляховика.

Також оперативники спецслужби задокументували два факти збуту зловмисниками півкілограма кокаїну в різних регіонах України.

Під час обшуків за місцем проживання організатора та інших учасників групи, а також в їх гаражних та складських приміщеннях у Миколаєві, правоохоронці виявили 10 кілограмів канабісу, обладнання для його фасування і приховування у транспортних засобах наркокур’єрів.

Загальна вартість вилучених під час спецоперації наркотиків, за цінами чорного ринку, становить майже 4,5 мільйона гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри і обрання запобіжних заходів затриманим: організатору і активному учаснику групи.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Спецоперація проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Миколаївській області із залученням підрозділів ДФС та Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

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СБУ