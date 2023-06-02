СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України

Служба безпеки викрила ще одного ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України.

Інформатором виявився громадянин білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.

На початку повномасштабного вторгнення рф він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до рб.

Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Служба безпеки України