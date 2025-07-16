СБУ затримала агентів ФСБ, які готували одну з наймасштабніших диверсій на Одещині

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли масштабній диверсії рф на Одещині.

За результатами спецоперації в регіоні затримано двох агентів фсб, які готували ракетний удар рашистів по сховищу селітри в одному з морських портів.

Як встановило розслідування, завданням фігурантів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі «позитивної відповіді» від інформаторів, рашисти збиралися завдати по об’єкту ракетний удар, який мав спричини масштабні руйнування.

За матеріалами справи, ворожими агентами виявилися 29-річний місцевий житель і його 56-річна поплічниця.

Щоб виконати вороже завдання, інформатор фсб влаштувався різноробочим у порт, де почав відстежувати прибуття морських вантажів.

Агент, виявивши резервуари, заповнені селітрою, одразу доповів про це куратору, а також відправив йому відповідні координати.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора, а також провели заходи для убезпечення портової інфраструктури Одещини. Серед іншого, з місця потенційного удару рашистів було вивезено весь обсяг селітри.

Крім того, Служба безпеки затримала спільницю агента. Встановлено, що вона на своєму авто возила фігуранта на «тестові завдання» ворога, зокрема на підпали релейних шаф Укрзалізниці.

Під час обшуків у агентів знайдено докази роботи на ворога, а також бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно із співробітниками СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України