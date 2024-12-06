34-річного одесита затримали за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей

Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд за їхнім клопотанням помістив його під варту. За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про вчинення протиправних дій відносно 11-річної дівчинки невідомим чоловіком у поліцію повідомила її мати, якій та довірилася. В рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські встановили, що до злочину причетний 34-річний одесит, і його жертвою стала ще одна дівчинка 13-ти років.

Зловмисник познайомився з дівчатками у соціальних мережах, зводив їх на прогулянку, у кафе, покатав на автівці, а втершись у довіру, запросив до себе додому, де зґвалтував.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта і вилучили в якості доказів його мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Слідчі призначили у справі низку експертиз, а чоловіка затримали в процесуальному порядку.

Як повідомила слідча по справі Людмила Руда, за наявності достатніх доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Заходи з викриття зловмисника здійснювали співробітники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з фахівцями управління протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Поліцейські закликають батьків вчити дітей правил, які вбережуть їх від біди. Пояснюйте їм, що не можна ходити на зустрічі з незнайомцями, сідати до чужих автівок. Якщо дітям надходять такі пропозиції, вони повинні одразу повідомити батькам. А щоб доньки й сини вам довіряли, будьте для них друзями. Крім того, контролюйте їхнє місцезнаходження, зокрема, встановивши на гаджетах спеціальний додаток. І не треба вважати, що це нечесно, що ви слідкуєте за дітьми, адже йдеться насамперед про їхню безпеку.

Одеське районне управління поліції № 1