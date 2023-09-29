За афери з квартирами та переправлення ухилянтів за кордон судитимуть очільницю угруповання та трьох її спільників

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно організаторки та трьох учасників злочинної групи за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Двом з обвинувачених також інкримінують сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 39-річна раніше судима уродженка Київщини разом зі спільниками підшукала дві квартири в Солом’янському районі Києва, які тривалий час не використовувались власниками та спадкоємцями.

На підставі підроблених правовстановлюючих документів вони вирішили продати ці квартири та привласнити гроші.

Аби все виглядало правдоподібно, обвинувачені облаштували в орендованому приміщенні фіктивний офіс нотаріуса. Організаторка виконувала роль нотаріуса, а її спільники – власників, рієлтора та помічника нотаріуса.

У ході контролю за вчиненням злочину усіх учасників злочинної групи затримали під час спроби продати квартири за 60 тис. дол. США.

Крім того, як встановило слідство, організаторка злочинів отримувала грошову винагороду за виготовлення підроблених свідоцтв про народження дітей, посвідчення батька багатодітної сім’ї та паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Під час обшуків у фігурантів вилучили підроблені правовстановлюючі документи на квартири, печатки нотаріуса та кліше, флеш карти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони з сім-картами та записники з нотатками, які безпосередньо підтверджували факт скоєння злочинів.

Учасникам злочинної групи, в тому числі її очільниці, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось слідчими СУ ГУНП у м. Києві спільно з співробітниками ДСР НПУ, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури