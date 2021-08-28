Скеровано до суду справу щодо розкрадання газового конденсату на філії «Полтавагазвидобування»

Викрадену сировину зловмисники реалізовували через мережу автозаправних станцій. Сума завданих збитків становить майже пів мільйона гривень.

Викрили злочинну «схему» та її організаторів оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласного управління поліції.

В ході слідства було встановлено, що до організації причетні працівники філії «Полтавагазвидобування» та мережі АЗС.

Викрадали сировину шляхом незаконного її відбору з технологічних трубопроводів Чутівської установки комплексної підготовки газу (УКПГ). З метою приховування своєї діяльності викрадачі вивозили газоконденсат з території підприємства службовими та власними автомобілями. Надалі вони реалізовували газоконденсат через мережу автозаправних станцій. Внаслідок діяльності зловмисників було завдано збитків на майже 500 тисяч гривень.

Учора, 27 серпня, поліцейські за погодженням із Полтавською обласною прокуратурою скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників угруповання. Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За розкрадання чужого майна у великих розмірах чинним законодавством передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України