СБУ затримала інформатора окупантів, який влаштувався до міжнародної організації в Одесі, щоб шпигувати за оборонцями міста

Контррозвідка Служби безпеки викрила в Одесі ще одного ворожого агента, який діяв за завданням головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). Зловмисник розвідував позиції Сил оборони на території регіону.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності він влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ.

Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб рф проводив активну діяльність у проросійських організаціях. Але тоді, після провалу кремлівського проєкту «російської весни» на Одещині, куратори перевели свого поплічника у «режим очікування».

Невдовзі після 24 лютого 2022 року на фігуранта дистанційно вийшов резидент агентурної мережі гру з території рф та «активував» свого інформатора для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі.

Для комунікації з окупантами фігурант використовував заздалегідь відпрацьовані канали зв’язку через месенджери.

Під час обшуку у зловмисника вилучено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Встановлено, що резидент затриманого агента був ще і куратором диверсанта, якого СБУ затримала в минулому році. За матеріалами української спецслужби, у травні цього року він отримав довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України