СБУ затримала «крота» російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки рф «завести» свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У результаті спецоперації у Києві затримано поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

Агент хотів «записатися» до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.

У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ.

У такий спосіб він сподівався розширити свої «можливості» щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили «крота», встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність.

Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо «зарахування» до лав ЗСУ.

За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву «довідку» про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

До цього російська спецслужба давала йому «випробувальні» завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації.

Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським гру.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили за сприяння Київської обласної військової адміністрації та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України