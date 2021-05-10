Кража более ₴236 тыс. при ремонте дороги: на Херсонщине будут судить инженера технадзора

Высокопольским отделом Бериславской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении инженера технического надзора по факту пособничества в завладении чужим имуществом, совершенном в крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и подделки официального документа.

По данным следствия, в 2019 году во время выполнения капитального ремонта дорожного покрытия в пгт Нововоронцовка инженер провел обзор и дал оценку результатам выполненных работ. Также чиновник подписал соответствующие акты, несмотря на то, что фактически работы были проведены не в полном объеме, а их стоимость завышена.

Как следствие, на основании этих документов в пользу фирмы-подрядчика безосновательно перечислено более 236 тыс. гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб государству. С целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемого наложен арест. Прокурором в интересах государства в уголовном производстве заявлен гражданский иск на вышеуказанную сумму.

Сейчас досудебное следствие по указанному производству завершено. Обвинительный акт направлен в Нововоронцовский районный суд для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины инженеру грозит лишение свободы сроком до 8 лет. // kherson.net.ua