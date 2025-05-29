Безпідставно нарахували ₴7,7 млн. підвищеної грошової винагороди ‒ трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру начальнику штабу – заступнику командира, старшому помічнику начальника штабу з кадрів і стройової частини та начальнику служби захисту інформації в автоматизованих системах однієї з військових частин у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у період з березня по червень 2024 року підозрювані організували протиправну схему оформлення та видачі завідомо неправдивих наказів командира військової частини. На їх підставі 40 військовослужбовцям, відрядженим до Донецької області, призначалася та виплачувалася додаткова винагорода у розмірі 100 тис грн кожному.

Насправді ж відряджені військовослужбовці участі у бойових діях не брали, а виконували завдання з фортифікаційного обладнання другої лінії оборони.

Відповідно до законодавства, така категорія військовослужбовців мала право на виплату в розмірі 30 тис грн.

В результаті, на банківські рахунки військовослужбовців було безпідставно нараховано бюджетні кошти на загальну суму понад 7,7 мільйона гривень, чим завдано значних збитків державі.

З метою приховування протиправних дій, заступник командира особисто наказав тримати цю інформацію в таємниці від інших військовослужбовців частини, а також від родичів і знайомих.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування та оперативний супровід: ТУ ДБР у м. Миколаєві

Офіс Генерального прокурора