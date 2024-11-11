СБУ затримала на Сумщині агента ФСБ, який намагався скорегувати ворожі удари по ЗСУ
Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Сумській області. Він намагався зібрати і передати окупантам локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави з рф.
За матеріалами справи, фігурантом виявився 50-річний місцевий житель. фсб завербувала його через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі збройних формувань росії.
Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють кордон України з рф.
У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами-камікадзе типу «Шахед».
Утім, контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району. У затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний «звіт» фсб у вигляді голосових повідомлень.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.