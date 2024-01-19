СБУ затримала зрадника, який «наводив» російські С-300 на позиції українських військ під Вугледаром
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки рф, який коригував ворожі удари по ЗСУ на Донеччині.
Зловмисник виконував завдання окупантів щодо «наведення» російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара.
Для цього фігурант у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників.
Отримані відомості він переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами.
Співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки рф поблизу передової.
За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці.
Перед початком повномасштабного вторгнення рф посадовець звільнився на пенсію та у грудні 2023 року дистанційно вийшов на головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).
Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є «зв’язковим» воєнної розвідки рф на тимчасово захопленій частині території Донеччини.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.Tweet