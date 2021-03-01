СБУ збирається на території інших країн проводити слідчі дії у справі Анатолія Шарія

Служба безпеки України скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.

Також у ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія». Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування.

Нагадаємо, у лютому Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Його викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з‘явився. Наразі Анатолія Шарія оголошено у державний розшук.

СБУ