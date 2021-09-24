Секретаря виборчої комісії судитимуть за підроблення результатів місцевих виборів на Луганщині

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно секретаря однієї з дільничних виборчих комісії на місцевих виборах за фактом включення до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 158-3 КК України).

Протиправні дії мали місце під час проведення 25 жовтня 2020 року виборів селищного голови в одній з територіальних громад Старобільського району.

За даними слідства, секретар спільно з головою ДВК підробили протоколи про підрахунок голосів. Вони внесли недостовірні відомості про отримання одним з кандидатів більше голосів, ніж фактично було віддано та встановлено результатами проведеного підрахунку. У такий спосіб вказані особи безпідставно зменшили кількість голосів виборців за інших кандидатів.

Факт підроблення виборчої документації про результати голосування на дільниці виявлено під час прийняття протоколів територіальною виборчою комісією.

Нагадаємо, раніше обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості стосовно голови цієї дільничної виборчої комісії, якій інкримінується включення до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей та пошкодження протоколів про підрахунок голосів (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 158-3 та ч. 3 ст. 158-3 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Луганській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури