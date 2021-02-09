У Кропивницькому студент вчинив розбій, а потім сам здався поліції

Уродженець Михайлівки Олександрівського району, студент одного з кропивницьких коледжів потрапив на лаву підсудних через розбій.

Про це йдеться в матеріалах Кіровського районного суду, передає Златопіль.

Пригода сталася 18 вересня 2020 року. В одному з магазинів підозрюваний зайшов за прилавок та, погрожуючи продавцю ножем, забрав 719 гривень. Після цього втік, а гроші витратив на власні потреби.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. На суді підозрюваний пояснив, що мав терміново сплатити кредит, але не мав грошей. На злочин пішов, оскільки був у відчаї. Після скоєння розбою, на маршрутці приїхав в район ринку «Босфор». Там помітив автомобіль патрульної поліції. Зупинив авто та повідомив поліцейським про те, що вчинив.

Наразі юнака визнали винним і призначили покарання у вигляді трьох років умовно.