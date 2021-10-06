За скоєння розбою у Суворовському районі Одеси іноземця та одеситку засуджено до 8,5 років позбавлення волі

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно 31-річного громадянина Грузії та 22-річної одеситки, підозрюваних у скоєнні розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України).

Вироком Суворовського районного суду зловмисників визнано винними та засуджено до 8 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, що спільники, які знаходились у тісних дружніх стосунках, будучи раніше засудженими за вчинення майнових злочинів, на шлях виправлення не стали та вирішили знову здійснити напад з метою збагачення.

Так, у липні цього року по вулиці Кишинівська у Суворовському районі Одеси приятелі скоїли розбійний напад на раніше незнайому їм 75-річну жінку.

Нападники розпилили в очі пенсіонерці сльозоточиву речовину з перцевого балончику, побили, заволоділи її майном та втекли з місця злочину.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури