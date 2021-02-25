В Запорожской области директор сельхозпредприятия присвоил 3 миллиона гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора запорожского сельхозпредприятия, который организовал схему по присвоению имущества на ссудах.

Об этом сообщает 061 со ссылкой на областную прокуратуру.

На протяжении 2011-2014 годов директор давал взаймы деньги предприятию, которое сам же и возглавлял. Расследование установило, что фактически деньги не поступали в кассу. После этого предприятие возвращало несуществующую задолженность руководителю. По этой схеме ему удалось завладеть тремя миллионами гривен.

Экс-директору угрожает уголовная ответственность по статье за присвоение средств в особо крупных размерах. // 061.ua