Поліцейські завершили розслідування умисного вбивства 37-річного житомирянина

Днями скеровано до суду обвинувальний акт відносно 56-річного жителя обласного центру. Слідчі Житомирського районного управління поліції зібрали докази його причетності до умисного вбивства 37-річного товариша. Нині за вчинене йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя неподалік одного з будинків у середмісті надійшло до поліції пізно увечері 8 квітня.

На місці події працювали правоохоронці слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління та медики, які констатували смерть чоловіка. Відповідно до висновків експертів, потерпілий загинув від спричинених проникаючих поранень грудної клітини з ушкодженням легень.

Поліцейські провели низку оперативних заходів та встановили причетність до загибелі чоловіка його 56-річного знайомого. В оселі підозрюваного правоохоронці вилучили докази протиправних дій.

Під час досудового розслідування було встановлено, що того дня чоловіки разом вживали алкоголь. На якомусь етапі між ними виник конфлікт, у ході якого господар травмував гостя. Останній у шоковому стані вибіг на вулицю, але зміг пройти лише декілька кроків та впав біля сусіднього будинку, де його і виявили перехожі.

На підставі результатів проведених експертних досліджень та інших зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після проведення усіх необхідних процесуальних дій, обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства за вчинене діяння обвинуваченому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції