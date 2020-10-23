Семеро украинцев пытались въехать в Польшу по поддельным документам

Семеро молодых людей из Украины выдавали себя за польских студентов чтобы въехать в Польшу во время карантина из-за пандемии.

На польско-украинской границе они показали фальшивые документы об обучении в Польше. Всем предъявлены обвинения и всех вернули в Украину, сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор, пишет украинская служба Польского радио.

Инцидент с украинцами произошел в среду на польско-украинской границе недалеко Будемежа. Украинцы, которые ехали в одном из микроавтобусов, показали пограничникам документы о принятии их в польскую высшую школу, но после специальной проверки оказалось, что эти справки являются фальшивыми.

«Семь сертификатов были полностью поддельные. Однако граждане Украины настаивали на том, что они являются слушателями польской школы и едут на обучение», — рассказывает подробности Пикор.

Пограничники, проверяя правдивость документов, вышли на связь со школой, указанной в документах. Оказалось, что эта школа не обучает иностранцев, и молодые люди не могут быть ее студентами.

Позже иностранцы признались, что приобрели сертификаты через Интернет, еще находясь в Украине. Они заплатили за каждый документ от 200 до 300 злотых.

Фальшивые документы они хотели использовать как основу для въезда в Польшу, а затем это должно было помочь им избежать карантинных обязательств.

Всех молодых людей обвинили в использовании фальшивых документов и вернули в Украину.

Пикор напомнила, что в связи с эпидемической ситуацией граждане Украины не могут приезжать в Польшу. Исключение составляют лица, отвечающие определенным правительством страны условиям.

Статистические данные Бескидского отдела пограничной службы Польши показывают, что с начала сентября, то есть с начала учебного года, на государственной границе уже выявлено 22 случая предъявления ложных свидетельств о поступлении в польские школы или о начале обучения в Польше. // zn.ua