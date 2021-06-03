У Харкові судитимуть чотирьох учасників банди вимагачів, причетних до кількох злочинів

Фігурантів обвинувачують у вимаганні та спаленні автомобіля працівника прикордонної служби. Організатору, 45-річному раніше судимому мешканцю області, додатково інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу в регіоні.

Відомо, що зловмисники систематично вимагали кошти з жителів регіону та виконували злочини на замовлення. Співорганізатором виявився 28-річний харків’янин, який раніше працював у правоохоронних органах.

Зокрема, встановлено, що фігуранти «вибивали» 2 000$ неіснуючого боргу у підприємця. При цьому застосовували погрози і навіть фізичну силу. Крім того, учасники угруповання причетні до спалення автомобіля співробітника прикордонної служби.

19 лютого цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області, слідчі Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Харківської міської прокуратури №2 затримали лідера банди та одного з її учасників у центрі Харкова. Інших двох затримали за місцями їхнього проживання.

Згодом усім чотирьом затриманим повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Організатора додатково підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу), ще одного учасника — ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України