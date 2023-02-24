На Буковині підприємець організував вбивство кредитора, щоб не повертати близько 20 000 доларів

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чернівецького району та двох його спільників за фактами організації умисного вбивства, крадіжки, незаконного поводження зі зброєю, викрадення документів та незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. ч. 2, 3 ст. 27 п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, 51-річний підприємець організував умисне вбивство свого знайомого, якому заборгував значну суму коштів. До скоєння злочину він залучив двох своїх знайомих.

Встановлено, що у 2020 році чоловік позичив у свого знайомого близько 20 000 доларів США та зобов’язався повернути кошти до кінця 2021 року. Своїх зобов’язань громадянин не виконав, а щоб списати борг вирішив позбавитись від свого кредитора. У травні 2022 року разом з двома спільниками він виманив потерпілого на зустріч до одного зі складських приміщень на території села Молодія Чернівецького району. Там вони з особливою жорстокістю наносили громадянину тілесні ушкодження, які виявились несумісні із життям. Переконавшись, що громадянин помер, нападники заволоділи його документами, особистими речами та грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, а щоб замести сліди злочину, помістили тіло чоловіка у його ж транспортний засіб та скинули машину в яр у лісосмузі.

Завдяки скоординованій роботі правоохоронців, злочин було розкрито упродовж доби. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання організатора вбивства виявлено та вилучено саморобну вогнепальну зброю та набої до неї.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура